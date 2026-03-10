21:08  10 марта
Тепло усиливается: завтра в Украине будет еще теплее
20:42  10 марта
В Черкассах разоблачили "криминальную группировку", которая требовала деньги у арестантов
17:09  10 марта
На Закарпатье нашли тело доцента Одесского национального технологического университета
10 марта 2026, 22:25

На Львовщине учительница совершала насилие к ученикам: полиция начала проверку

10 марта 2026, 22:25
Фото: Национальная полиция
Во Львовской области проводят проверку по факту неправомерных действий учительницы по отношению к ученику. Это произошло во время урока иностранного языка

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Правоохранители во время мониторинга соцсетей нашли видео, на котором учительница во время урока, вероятно, совершает физическое и психологическое насилие в отношении одного из учеников.

Полиция приступила к проверке. Предварительно это произошло в общеобразовательной школе одного из сел Буской территориальной общины Золочевского района во время урока иностранного языка в пятом классе.

Сейчас правоохранители уже внесли данные в Журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Напомним, в Полтавской области правоохранители объявили подозрение 40-летнему мужчине в сексуальном насилии над собственной падчерицей. По данным следствия, он воспользовался беспомощным состоянием ребенка.

