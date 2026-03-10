21:08  10 марта
10 марта 2026, 20:58

Старинные иконы и барометр: пограничники Буковины остановили незаконный вывоз

10 марта 2026, 20:58
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook/Черновицкий пограничный отряд
Читайте також
українською мовою

На украинско-румынской границе пограничники задокументировали две попытки незаконного перемещения предметов, которые могут иметь историко-культурную ценность

Об этом сообщил Черновицкий пограничный отряд, передает RegioNews.

В ходе осмотра грузопассажирского автобуса в международном пункте пропуска "Дяковцы" охранники границы обнаружили две старинные иконы и барометр. 34-летний перевозчик не предоставил документов на предметы.

Впоследствии аналогичный случай зафиксирован у 42-летнего гражданина Украины, пытавшегося вывезти старинную икону на собственном микроавтобусе.

Все предметы изъяты и направлены на экспертизу для установления их принадлежности к культурным ценностям.

Напомним, ранее из Украины пытались вывезти коллекцию ценных артефактов: 39 бронзовых скифских наконечников к стрелам, скифский привязной топор и 16 старинных монет разных номиналов.

Буковина Черновицкая область пограничники иконы ценные вещи
Все новости »
