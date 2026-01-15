Во Львове раздались взрывы – городской голова

Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром в четверг, 15 января, во Львове были слышны взрывы

Об этом информирует городской голова Андрей Садовый, передает RegioNews.

"Информацию уточняем. Прошу оставаться в безопасном месте", – отметил он.

По предварительной информации главы Львовской ОВА Максима Козицкого, попадание вражеского боевого беспилотника в центре Львова.

Все профильные службы выехали на место.

Ранее воздушные силы сообщили о движении БПЛА во Львовском районе. По состоянию на 6 утра в регионе звучала воздушная тревога.

Напомним, в ночь на 14 января враг атаковал Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 113 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 24 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на трех локациях.