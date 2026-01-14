В Киевской области уничтожили боевую часть вражеского "Шахеда"
Российский беспилотник нашли на днях на территории Бориспольщины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Во время обследования взрывотехники обнаружили боевую часть беспилотника, которая не сдетонировала и представляла угрозу для населения.
Правоохранители произвели контролируемое уничтожение опасной находки.
Полиция напоминает: в случае обнаружения беспилотников, их обломков или каких-либо подозрительных предметов, категорически запрещено подходить к ним или трогать руками. О таких находках следует немедленно сообщать по номеру 102.
Напомним, ранее на Черниговщине во дворе частного дома обнаружили боевую часть ракеты. Взрывотехники обезвредили боеприпас.
