Фото: полиция

Российский беспилотник нашли на днях на территории Бориспольщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время обследования взрывотехники обнаружили боевую часть беспилотника, которая не сдетонировала и представляла угрозу для населения.

Правоохранители произвели контролируемое уничтожение опасной находки.

Полиция напоминает: в случае обнаружения беспилотников, их обломков или каких-либо подозрительных предметов, категорически запрещено подходить к ним или трогать руками. О таких находках следует немедленно сообщать по номеру 102.

Напомним, ранее на Черниговщине во дворе частного дома обнаружили боевую часть ракеты. Взрывотехники обезвредили боеприпас.