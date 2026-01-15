У Львові пролунали вибухи – міський голова

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Зранку в четвер, 15 січня, у Льові було чути вибухи

Про це інформує міський голова Андрій Садовий, передає RegioNews.

"Інформацію уточнюємо. Прошу залишатися у безпечному місці", – зазначив він.

За попередньою інформацією очільника Львівської ОВА Максима Козицького, є влучання ворожого бойового безпілотника у центрі Львова.

Всі профільні служби виїхали на місце.

Раніше повітряні сили повідомили, про рух БпЛА у Львівському районі. Станом на 6 ранку у регіоні лунала повітряна тривога.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня ворог атакував Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 113 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на трьох локаціях.