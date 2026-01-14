Россияне ночью ударили по Краматорску: возникли пожары, есть погибший
Ночью 14 января российские военные нанесли удар по жилому сектору Краматорска
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате обстрела разрушен частный дом, возник пожар. Под завалами оказался мужчина, тело которого достали спасатели. Возгорание ликвидировали.
В результате еще одного российского обстрела загорелся частный жилой дом и гараж. Чрезвычайники ликвидировали пожар.
Напомним, в результате ночных обстрелов российскими беспилотниками в Харьковской области возникли четыре пожара. Пострадали два человека.
