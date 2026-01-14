Фото: ГСЧС

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате обстрела разрушен частный дом, возник пожар. Под завалами оказался мужчина, тело которого достали спасатели. Возгорание ликвидировали.

В результате еще одного российского обстрела загорелся частный жилой дом и гараж. Чрезвычайники ликвидировали пожар.

