14 января
ДТП на Хмельнитчине: легковушка врезалась в автовоз на встречной, среди погибших – ребенок
14 января
В центре Одессы автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе
14 января
В Киеве женщина ранила сожителя четырьмя ударами ножа
14 января 2026, 12:11

Россияне ночью ударили по Краматорску: возникли пожары, есть погибший

14 января 2026, 12:11
Фото: ГСЧС
Ночью 14 января российские военные нанесли удар по жилому сектору Краматорска

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате обстрела разрушен частный дом, возник пожар. Под завалами оказался мужчина, тело которого достали спасатели. Возгорание ликвидировали.

В результате еще одного российского обстрела загорелся частный жилой дом и гараж. Чрезвычайники ликвидировали пожар.

Напомним, в результате ночных обстрелов российскими беспилотниками в Харьковской области возникли четыре пожара. Пострадали два человека.

