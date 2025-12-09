На Львівщині митники вилучили незадекларовані антидепресанти та препарати для схуднення

Фото: Львівська митниця

Днями в пункті пропуску "Краківець–Корчова" під час огляду легковика, який їхав в Україну, митники спільно з прикордонниками виявили в багажнику велику партію незадекларованих лікарських засобів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

За кермом авто був 46-річний мешканець Львівщини, який обрав "зелений коридор".

У багажному відділенні знайшли:

70 одиниць препаратів для схуднення (Ozempic, Wegovy);

46 упаковок антидепресантів (Velaxin, Zoloft);

29 упаковок протизапального Medrol;

4 упаковки препарату для зниження холестерину Sortis 20;

15 упаковок протиепілептичного Depakine.

Орієнтовна вартість вилученого – 850 тисяч гривень.

За даним фактом склали протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.

Нагадаємо, раніше на Львівщині у рейсовому автобусі знайшли 150 зовнішніх акумуляторів Apple. Водій їх не задекларував. Орієнтовна вартість товару – близько 600 тисяч гривень.