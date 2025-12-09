На Львівщині митники вилучили незадекларовані антидепресанти та препарати для схуднення на 850 тис. грн
Днями в пункті пропуску "Краківець–Корчова" під час огляду легковика, який їхав в Україну, митники спільно з прикордонниками виявили в багажнику велику партію незадекларованих лікарських засобів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.
За кермом авто був 46-річний мешканець Львівщини, який обрав "зелений коридор".
У багажному відділенні знайшли:
- 70 одиниць препаратів для схуднення (Ozempic, Wegovy);
- 46 упаковок антидепресантів (Velaxin, Zoloft);
- 29 упаковок протизапального Medrol;
- 4 упаковки препарату для зниження холестерину Sortis 20;
- 15 упаковок протиепілептичного Depakine.
Орієнтовна вартість вилученого – 850 тисяч гривень.
За даним фактом склали протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.
Нагадаємо, раніше на Львівщині у рейсовому автобусі знайшли 150 зовнішніх акумуляторів Apple. Водій їх не задекларував. Орієнтовна вартість товару – близько 600 тисяч гривень.
04 грудня 2025
