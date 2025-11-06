14:58  06 листопада
В Одесі жорстоко побили тримісячну дитину: підозрювана – бабуся
12:40  06 листопада
На Волині чоловік влаштував нарко-бізнес через Telegram
09:52  06 листопада
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2025, 15:11

Шахраї на Львівщині планували заволодіти 12 квартирами на 30 млн грн – справа передана до суду

06 листопада 2025, 15:11
Читайте также на русском языке
Фото: ДСР Нацполіції
Читайте также
на русском языке

Судитимуть учасників масштабної шахрайської схеми, спрямованої на привласнення квартир на суму майже 30 млн грн

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

Фігурантами справи стали 75-річний львів'янин та його 42-річна цивільна дружина, які організували багаторівневу аферу.

За даними слідства, зловмисники планували незаконно зареєструвати право власності на 12 квартир і повністю заволодіти ними. Загальна ринкова вартість житла, на яке вони претендували, становить 29,8 млн грн.

Досудове розслідування вже завершено. Правоохоронці встановили, що до злочинної схеми були залучені десять осіб. Дії всіх учасників кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, пов'язаними з шахрайством та заволодінням майном.

Справу передано до суду, де визначатиметься міра відповідальності для кожного фігуранта.

Раніше повідомлялося, на Чернігівщині викрили групу шахраїв, які діяли під виглядом рієлторів і нотаріусів. Їхніми жертвами ставали померлі самотні мешканці, квартири яких зловмисники намагалися незаконно привласнити.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область квартирні крадії афера шахрайство ОЗГ суд
На Рівненщині шахраї продавали фарбовану крейду як добриво і заробили 1,26 млн грн: що їм загрожує
06 листопада 2025, 14:14
Думав, що йому нічого за це не буде: в Одесі судили "тіктокера", який "зливав" локації української ППО
06 листопада 2025, 12:25
На Львівщині судитимуть керівників лісництва за незаконну вирубку лісу на 9 млн грн
06 листопада 2025, 12:24
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Прикордонникам пропонували понад 22 мільйона: в ДПСУ розповіли про спроби виїхати за кордон за хабар
06 листопада 2025, 16:10
В Івано-Франківську вибухнула зарядна станція в офісі: є поранені
06 листопада 2025, 16:06
Нові санкції проти РФ: що забороняють і кого стосуються
06 листопада 2025, 16:06
Фінмоніторинг на чолі з Проніним понад пів року не надає НАБУ дані щодо руху коштів компанії Fire Point, — УП
06 листопада 2025, 15:58
Робота на Харківщині: актуальні вакансії тижня
06 листопада 2025, 15:57
Дрони в Брюсселі зірвали поїздку німецького прем’єра, який летів обговорювати боротьбу з БПЛА, — Bild
06 листопада 2025, 15:54
Соратник Зеленського та співласник "Квартал 95" Тимур Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР
06 листопада 2025, 15:47
Павлівка на Запоріжжі під контролем окупантів – DeepState
06 листопада 2025, 15:42
У Києві оголосили переможців кінофестивалю "Молодість"
06 листопада 2025, 15:35
Українці вже два місяці без "нацкешбеку": через що затримуються виплати
06 листопада 2025, 15:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »