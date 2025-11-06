Фото: ДСР Нацполіції

Судитимуть учасників масштабної шахрайської схеми, спрямованої на привласнення квартир на суму майже 30 млн грн

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

Фігурантами справи стали 75-річний львів'янин та його 42-річна цивільна дружина, які організували багаторівневу аферу.

За даними слідства, зловмисники планували незаконно зареєструвати право власності на 12 квартир і повністю заволодіти ними. Загальна ринкова вартість житла, на яке вони претендували, становить 29,8 млн грн.

Досудове розслідування вже завершено. Правоохоронці встановили, що до злочинної схеми були залучені десять осіб. Дії всіх учасників кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, пов'язаними з шахрайством та заволодінням майном.

Справу передано до суду, де визначатиметься міра відповідальності для кожного фігуранта.

