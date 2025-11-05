13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
12:47  05 листопада
На Вінниччині мікроавтобус зіткнувся із легковиком: загинула жінка
11:55  05 листопада
На Львівщині вчитель організував бізнес на подорожах для ухилянтів
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2025, 12:54

Схема на 3,7 млн грн під час проєкту дитячої лікарні: на Львівщині судитимуть посадовців

05 листопада 2025, 12:54
Читайте также на русском языке
Фото: Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції
Читайте также
на русском языке

Правоохоронні органи завершили досудове розслідування у справі про завдання державі значних збитків під час підготовки проєкту будівництва нового корпусу обласної дитячої лікарні

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

За даними слідства, посадові особи, причетні до організації розробки проектної документації, могли допустити порушення, через які бюджет зазнав фінансових втрат.

До відповідальності притягують двох фігурантів. Один із них – заступник керівника управління Львівської обласної військової адміністрації, інший – директор державного підприємства, що займається проєктними роботами.

Між ними було укладено договір на підготовку проєктно-кошторисних матеріалів для будівництва окремого корпусу дитячої лікарні. Вартість контракту становила 19,7 млн гривень. Згідно з офіційними актами, компанія нібито виконала роботи у повному обсязі.

Проте слідчі з'ясували, що частина технічних показників у документації була завищена. За інформацією правоохоронців, підрядники використали некоректні розрахункові коефіцієнти та завищили вартість деяких матеріалів. Це призвело до безпідставного перерахування 3,7 млн гривень на користь підприємства, що виграло тендер.

31 жовтня 2025 року обвинувальний акт передали до суду разом із цивільним позовом про відшкодування завданої шкоди. Судовий розгляд має встановити ступінь вини кожного з фігурантів та обсяг відповідальності, яку вони можуть понести за спричинені державі збитки.

Раніше повідомлялося, на Вінниччині правоохоронці затримали трьох учасників схеми, яку організувала киянка, найнявши злочинців для усунення свого чоловіка за $5 тис. Мотиви жінки та деталі підготовки злочину тоді викликали значний суспільний резонанс.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область дитяча лікарня проєкт строительство незаконне збагачення
На об'їзній Львова жінка загинула після наїзду кількох авто
05 листопада 2025, 11:40
На Львівщині сталася смертельна ДТП за участі легковика та вантажівки
04 листопада 2025, 11:34
"Модний вирок" на кордоні: на Львівщині вилучили брендовий одяг і взуття на понад 750 тис. грн
04 листопада 2025, 10:47
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Київщині жінка залишила без догляду 4 тварини – вони загинули: що загрожує власниці
05 листопада 2025, 14:44
П'ять авто, квадрокоптер і $8000 з людини: викрито організовану банду переправників через річку Тиса
05 листопада 2025, 14:36
У Краматорську росіяни обстріляли рятувальну частину
05 листопада 2025, 14:35
Український бізнес на зустрічі з МВФ закликав скасувати програму кешбек
05 листопада 2025, 14:23
В Одесі турецький підприємець підробляв одяг відомих марок в Україні: що вирішив суд
05 листопада 2025, 14:15
Ворожий шпигун під прикриттям: СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари по Краматорську
05 листопада 2025, 14:06
У Києві чоловік плював жінкам з дітьми в обличчя та тягав за волосся: тепер його відправили за ґрати
05 листопада 2025, 13:45
На Волині водій влетів у дорожній відбійник
05 листопада 2025, 13:37
Привласнювали квартири самотніх померлих: на Чернігівщині викрили групу "чорних рієлторів"
05 листопада 2025, 13:32
Завтра в Україні без опадів та до +16
05 листопада 2025, 13:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »