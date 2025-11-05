Фото: Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції

Правоохоронні органи завершили досудове розслідування у справі про завдання державі значних збитків під час підготовки проєкту будівництва нового корпусу обласної дитячої лікарні

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

За даними слідства, посадові особи, причетні до організації розробки проектної документації, могли допустити порушення, через які бюджет зазнав фінансових втрат.

До відповідальності притягують двох фігурантів. Один із них – заступник керівника управління Львівської обласної військової адміністрації, інший – директор державного підприємства, що займається проєктними роботами.

Між ними було укладено договір на підготовку проєктно-кошторисних матеріалів для будівництва окремого корпусу дитячої лікарні. Вартість контракту становила 19,7 млн гривень. Згідно з офіційними актами, компанія нібито виконала роботи у повному обсязі.

Проте слідчі з'ясували, що частина технічних показників у документації була завищена. За інформацією правоохоронців, підрядники використали некоректні розрахункові коефіцієнти та завищили вартість деяких матеріалів. Це призвело до безпідставного перерахування 3,7 млн гривень на користь підприємства, що виграло тендер.

31 жовтня 2025 року обвинувальний акт передали до суду разом із цивільним позовом про відшкодування завданої шкоди. Судовий розгляд має встановити ступінь вини кожного з фігурантів та обсяг відповідальності, яку вони можуть понести за спричинені державі збитки.

