На Львовщине таможенники изъяли брендовую одежду и обувь более чем на 750 тыс. грн

Фото: Львовская таможня

Из Польши пытались ввезти одежду и обувь на сотни тысяч гривен

Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.

В пункте пропуска "Шегини-Медика" из Польши прибыл Mercedes-Benz Sprinter под управлением 47-летнего жителя Львовщины. Водитель выбрал "зеленый коридор", однако во время рентген-сканирования таможенники обнаружили более 150 единиц новой женской одежды стоимостью около 450 тыс. грн.

В пункте "Грушев – Будомеж" во время осмотра рейсового автобуса "Каменец-Подольский – Колобжег" таможенники обнаружили 60 пар обуви брендов Nike и Puma на сумму более 300 тыс. грн.

По обоим фактам составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 ТКУ.

Напомним, в сентябре на границе на Львовщине остановили грузовик с товарами на 6 млн грн. Под видом гуманитарной помощи пытались провезти шубы, одежду и медицинское оборудование.