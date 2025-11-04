16:25  04 ноября
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
15:18  04 ноября
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
13:50  04 ноября
Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди
UA | RU
UA | RU
04 ноября 2025, 17:55

Бил по разным частям тела: во Львове мужчина жестоко избил свою тещу во время ссоры

04 ноября 2025, 17:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел 2 ноября. К правоохранителям обратилась 69-летняя женщина и заявила, что ее избил зять

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как выяснилось, 40-летний зять тогда находился в гостях у 69-летней тещи. Между ними произошел конфликт. Тогда мужчина нанес женщине несколько ударов в разные части тела, нанеся ей тяжелые телесные повреждения. Потерпевшая была госпитализирована.

Сейчас злоумышленник задержан. Ему объявили подозрение по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Теперь зятю грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее во Львовской области 37-летний мужчина жестоко избил жену. Потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, ее госпитализировали. Злоумышленник был задержан. Ему светит от пяти до восьми лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Избиение задержание Львов
Во Львовской области мужчина из-за ссоры напал на знакомого с ножом
30 октября 2025, 20:25
Напал на полицейского с газовым баллончиком: во Львове задержали злоумышленника
30 октября 2025, 14:49
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Сердце уже не билось: в Харьковской области медики спасли жизнь женщины
04 ноября 2025, 17:35
В Киеве обновили графики отключений света: появились новые ограничения для некоторых абонентов
04 ноября 2025, 17:27
В Тернопольской области многодетный отец подорвал себя гранатой после спора с женой
04 ноября 2025, 17:15
Зачем россиянам нужны летящие на 200 км КАБы: в ГУР дали ответ
04 ноября 2025, 17:05
В Ровенской области будут судить мужчину, который "заминировал" объект критической инфраструктуры ради шутки
04 ноября 2025, 16:51
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
04 ноября 2025, 16:25
НАТО выделит $60 млрд в помощь Украине в 2026 году: куда пойдут средства
04 ноября 2025, 16:23
На Закарпатье задержан киевлянин, пытавшийся незаконно переправить через границу жителя Ужгорода
04 ноября 2025, 16:10
Контрактники "18-25" получат отсрочку от мобилизации: что известно
04 ноября 2025, 16:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Валерий Пекар
Все блоги »