Иллюстративное фото

Инцидент произошел 2 ноября. К правоохранителям обратилась 69-летняя женщина и заявила, что ее избил зять

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как выяснилось, 40-летний зять тогда находился в гостях у 69-летней тещи. Между ними произошел конфликт. Тогда мужчина нанес женщине несколько ударов в разные части тела, нанеся ей тяжелые телесные повреждения. Потерпевшая была госпитализирована.

Сейчас злоумышленник задержан. Ему объявили подозрение по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Теперь зятю грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее во Львовской области 37-летний мужчина жестоко избил жену. Потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, ее госпитализировали. Злоумышленник был задержан. Ему светит от пяти до восьми лет лишения свободы.