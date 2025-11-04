16:25  04 листопада
04 листопада 2025, 17:55

Бив по різних частинах тіла: у Львові чоловік жорстоко побив свою тещу під час сварки

04 листопада 2025, 17:55
Ілюстративне фото
Інцидент стався 2 листопада. До правоохоронців звернулась 69-річна жінка і заявила, що її побив зять

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як з'ясувалось, 40-річний зять тоді був у гостях у 69-річної тещі. Між ними стався конфлікт. Тоді чоловік завдав жінці кілька ударів в різні частини тіла, спричинивши їй тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілу було госпіталізовано.

Зараз зловмисника затримали. Йому оголосили підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Тепер зятю загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Львівщині 37-річний чоловік жорстоко побив дружину. Потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження, її госпіталізували. Зловмисника затримали. Йому світить від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Побиття затримання Львів
