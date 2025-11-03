У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту

16:48  03 листопада
Сьогодні, 3 листопада, у Львові на площі Митній загорівся трамвай

Про подію повідомили очевидці у соціальних мережах, передає RegioNews.

За словами свідків, займання сталося в одному із трамваїв №2, який курсує від вулиці Коновальця до вулиці Пасічна. На оприлюднених відео видно, як полум’я швидко охопило салон трамвая.

Як повідомив начальник відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Львівській області Віталій Туровцев, станом на 13:54 пожежу вдалося ліквідувати.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Пасажири вчасно зреагували та залишили трамвай ще до поширення вогню", – зазначив Туровцев.

Причини займання наразі встановлюють правоохоронці.

