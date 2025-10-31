19:12  31 жовтня
На Житомирщині два автомобілі підірвались на мінах, є жертви
15:04  31 жовтня
На Закарпатті від початку 2025 року до ЄС втекли 15 прикордонників
14:38  31 жовтня
Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
UA | RU
UA | RU
31 жовтня 2025, 18:59

У Львові лікарі врятували 16-річну дівчину із рідкісною пухлиною

31 жовтня 2025, 18:59
Читайте также на русском языке
фото: Дитяча лікарня Святого Миколая
Читайте также
на русском языке

Львівські медики врятували 16-річну дівчину з рідкісною пухлиною підшлункової залози

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Дитячу лікарню Святого Миколая.

Як повідомили у закладі, 16-річна пацієнтка змалечку займається акробатикою та танцями. Під час одного з тренувань Ірина помітила пульсацію під ребром зліва. Згодом на тому місці з’явилося випинання.

Лікарі діагностували у неї рідкісну пухлину Франца-Грубера, яка трапляється у приблизно 1-2% випадків екзокринних (що стосуються залоз зовнішньої секреції – ред.) новоутворень підшлункової залози.

Лікарі вперше провели схожу операцію завдяки роботу-хірургу Da Vinci.

Як повідомлялось, у Львові хірурги випрямили дитині хребет, який був викривлений на 160 градусів. 12-річна дівчина зі сколіозом четвертого ступеня перенесла дві надскладні операції поспіль і провела під наркозом 18 годин.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львів Операція дівчина здоров`я медицина
На Львівщині чоловік через сварку напав на знайомого з ножем
30 жовтня 2025, 20:25
У Львові "блогерка" принижувала ЗСУ та жителів західних регіонів: поліція відкрила справу
30 жовтня 2025, 14:16
У Львові стартує опалювальний сезон: названо точну дату
29 жовтня 2025, 15:19
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Житомирщині два автомобілі підірвались на мінах, є жертви
31 жовтня 2025, 19:12
У Труханова просять Офіс президента надати указ про припинення його громадянства
31 жовтня 2025, 19:03
Колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову обрали запобіжний захід
31 жовтня 2025, 18:29
Українські прикордонники зняли позитивне відео з нагоди Геловіна
31 жовтня 2025, 17:59
На Полтавщині чоловік вдарив співмешканку під час сварки: вона не вижила
31 жовтня 2025, 17:25
Переписувалась з дядьком з "ДНР": у Дніпрі судили агентку РФ, яка "зливала" дані ЗСУ
31 жовтня 2025, 16:55
Стало відомо, скільки українських споживачів уже підключені до теплопостачання
31 жовтня 2025, 16:44
Скандальному військкому Одещини Борисову призначили 20 млн грн застави
31 жовтня 2025, 16:29
Росіяни обстріляли Херсон, є жертви
31 жовтня 2025, 16:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Віталій Сич
Всі блоги »