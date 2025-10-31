У Львові лікарі врятували 16-річну дівчину із рідкісною пухлиною

фото: Дитяча лікарня Святого Миколая

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Дитячу лікарню Святого Миколая.

Як повідомили у закладі, 16-річна пацієнтка змалечку займається акробатикою та танцями. Під час одного з тренувань Ірина помітила пульсацію під ребром зліва. Згодом на тому місці з’явилося випинання.

Лікарі діагностували у неї рідкісну пухлину Франца-Грубера, яка трапляється у приблизно 1-2% випадків екзокринних (що стосуються залоз зовнішньої секреції – ред.) новоутворень підшлункової залози.

Лікарі вперше провели схожу операцію завдяки роботу-хірургу Da Vinci.

