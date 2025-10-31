12:51  31 жовтня
У Києві липові дерева вкрилися тисячами клопів: чи варто хвилюватися мешканцям
18-річний син відомої телеведучої і екснардепа вступив до лав ЗСУ
ДТП на Дніпропетровщині: розбиті автівки, постраждали п'ятеро людей
31 жовтня 2025, 12:14

На Львівщині в ДТП загинули четверо військових: ДБР розслідує обставини

31 жовтня 2025, 12:14
Фото: ДБР
Слідчі Державного бюро розслідувань встановлюють обставини трагічної дорожньої аварії

Про це повідомляє ДБР, передає RegioNews.

Унаслідок ДТП загинули четверо військовослужбовців однієї з місцевих військових частин. Подія сталася у вечірній час, що ускладнило огляд місця та збір доказів.

За попередніми даними, 30 жовтня близько 21:15 неподалік села Жирівка Львівського району водій автомобіля Nissan з військовими номерними знаками не впорався з керуванням під час проходження повороту. Машина виїхала за межі проїзної частини та зіткнулася з припаркованою вантажівкою. Внаслідок удару загинули водій і двоє пасажирів легкового авто. Ще одна жертва – військовий, який у момент зіткнення виходив із кабіни вантажного транспорту.

Слідчі ДБР оперативно прибули на місце, провели необхідні експертизи, вилучили докази та опитали свідків. Нині правоохоронці встановлюють, чи могли технічний стан автомобіля, швидкість руху або погодні умови вплинути на розвиток подій. У межах провадження розглядаються різні версії, зокрема можливе перевищення швидкості або людський фактор.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил водіння або експлуатації машин, яке спричинило загибель кількох осіб.

Нагадаємо, 17 жовтня на Одещині водій вантажівки збив двох військових. Один із потерпілих помер на місці ДТП, другий – у "швидкій" дорогою до лікарні.

