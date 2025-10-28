Фото: Офіс Генерального прокурора

Під час спецоперації правоохоронці вилучили понад 27 кг психотропних та наркотичних речовин, серед яких кокаїн, PVP та амфетамін

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, організатором постачання став 45-річний мешканець Києва. Він купував наркотики за кордоном і залучив 34-річну киянку для їх контрабандного перевезення на територію України. Жінка виконувала роль кур'єра і намагалася провезти вантаж у спеціально обладнаній схованці у днищі автомобіля "Renault Scenic".

Наркотики виявили під час огляду транспортного засобу на Львівській митниці. За оцінками правоохоронців, вартість вилученого на "чорному" ринку сягає приблизно 42 мільйони гривень.

Обом підозрюваним повідомлено про підозру. Киянці інкримінують замах на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України), а чоловіку – замах на незаконне зберігання та перевезення з метою збуту (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 307 КК України). Суд обрав для обох запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

