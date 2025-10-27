20:07  27 жовтня
РФ атакувала важливий енергооб'єкт на Чернігівщині
16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
15:25  27 жовтня
У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
27 жовтня 2025, 17:35

Ще три пункти пропуску на Львівщині підключено до європейської системи EES

27 жовтня 2025, 17:35
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У понеділок, 27 жовтня, до системи Entry/Exit System (EES) офіційно приєдналися ще 3 міжнародні пункти пропуску, що розташовані в межах Львівської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, йдеться про пункти пропуску "Кросценко-Смільниця", "Мальховіце-Нижанковичі" та "Будомєж-Грушів".

Система EES також повноцінно працює у польських пунктах пропуску "Медика-Шегині", "Корчова-Краківець" та на залізничному напрямку "Перемишль-Мостиська". У решті пунктів пропуску, що межують із Львівщиною, EES наразі діє у тестовому режимі.

Через запровадження нової системи процедура проходження прикордонного контролю може займати більше часу, що впливає на швидкість оформлення подорожніх та може призводити до збільшення часу очікування.

Як повідомлялось, нещодавно на Львівщині на кордоні з Польщею затримали партію iPhone 17 та електронних сигарет. Вартість товарів становила близько 2 млн гривень.

27 жовтня 2025
