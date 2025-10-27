Фото: ілюстративне

26 жовтня, близько 18:30, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з селищ Львівського району жінку побив чоловік

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На місце події оперативно виїхали співробітники кримінальної поліції, слідчі та інші служби районного управління.

Правоохоронці встановили, що між 37-річним чоловіком та його 35-річною дружиною виник раптовий конфлікт. У ході сварки чоловік завдав жінці кілька ударів руками по різних частинах тіла. Потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Поліція затримала зловмисника

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

