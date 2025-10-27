16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
16:45  27 жовтня
У Харкові застілля друзів закінчилось вбивством: поліція розпочала розслідування
15:25  27 жовтня
У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2025, 15:50

На Львівщині 37-річний чоловік жорстоко побив дружину: потерпіла госпіталізована

27 жовтня 2025, 15:50
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

26 жовтня, близько 18:30, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з селищ Львівського району жінку побив чоловік

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На місце події оперативно виїхали співробітники кримінальної поліції, слідчі та інші служби районного управління.

Правоохоронці встановили, що між 37-річним чоловіком та його 35-річною дружиною виник раптовий конфлікт. У ході сварки чоловік завдав жінці кілька ударів руками по різних частинах тіла. Потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Поліція затримала зловмисника

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Прикарпатті собаку жорстоко побив місцевий мешканець. Поліція відкрила справу після того, як сусід вказав на 56-річного чоловіка, а тварину знайшли з видимими травмами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область Побиття затримання тілесні пошкодження ушпиталення
Смертельна ДТП на трасі Київ–Чоп: водій загинув, пасажирка в лікарні
27 жовтня 2025, 13:47
На Київщині правоохоронець вимагав від підприємця $25 тисяч за "кришування" нелегального бізнесу
27 жовтня 2025, 11:48
Коригували російські удари по Дніпропетровщині та Запоріжжю: СБУ затримала агентів ФСБ
27 жовтня 2025, 11:30
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Ще три пункти пропуску на Львівщині підключено до європейської системи EES
27 жовтня 2025, 17:35
Смертельна ДТП на Херсонщині: мотоцикл злетів у кювет і перекинувся
27 жовтня 2025, 17:20
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
27 жовтня 2025, 16:59
У Харкові застілля друзів закінчилось вбивством: поліція розпочала розслідування
27 жовтня 2025, 16:45
На Львівщині жінка вкрала скиньку для пожертв: люди збирали кошти на допомогу ЗСУ
27 жовтня 2025, 16:20
Як "місто-Герой" Оріхів на Запоріжжі готується до четвертої фронтової зими
27 жовтня 2025, 16:01
У Закарпатській області на кордоні з Румунією обмежили рух на понад 30 днів
27 жовтня 2025, 15:55
Роздягнув і зґвалтував під час тренувань: у Києві відправили під варту тренера, який скористався довірою дитини з вадами мовлення
27 жовтня 2025, 15:45
У Чехії рекордна кількість українських біженців – майже 400 тисяч
27 жовтня 2025, 15:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »