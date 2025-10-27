Фото: ОГП

Задержаны сотрудник одного из центральных департаментов Нацполиции Украины и его сообщник, требовавшие от предпринимателя 25 тысяч долларов взятки за невмешательство в его бизнес

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпропкурора.

Правоохранитель пообещал бизнесмену за взятку не препятствовать нелегальной торговле алкоголем в Киевской области и за отдельную ежемесячную плату гарантировал отсутствие противодействия со стороны правоохранительных органов.

Посредника задержали при передаче 25 тысяч долларов как части оговоренной суммы. Узнав об разоблачении, правоохранитель пытался скрыться и менял место жительства, однако его разыскали и задержали.

Фигурантам объявили подозрение по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере).

Обоих заключили под стражу с возможностью внесения залога: 1 млн гривен – правоохранителю и 2 млн гривен – посреднику.

Расследование продолжается.

