Фото: міськрада

У ніч проти 21 серпня російські військові здійснили комбіновану атаку "Шахедами" та ракетами на Львів

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує RegioNews.

"Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни. Попередньо, є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи", – йдеться в повідомленні.

Садовий зазначив, що також є інформація про загоряння у інших місцях.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Україну. Ворог застосував ударні дрони "Шахед", аеробалістичні ракети "Кинджал", а також крилаті ракети "Калібр".