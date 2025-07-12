Фото: ГСЧС

В ночь на 12 июля российские военные атаковали Львов. По словам мэра города, в частности, пострадал детский сад

Об этом сообщает городской голова, передает RegioNews.

По словам Андрея Садового, взрывы прогремели в нескольких районах Львова. Попадание зафиксировали, в частности, на улицах Митрополита и Андрея и Елены Степановны. Предварительно никто не пострадал. Местные жители находились в укрытиях. Известно, что нескольким людям была оказана медицинская помощь на месте.

В Железнодорожном районе горела кровля нежилого здания. Также повреждены автомобили, дома, детский сад. Оборвана контактная сеть: утром не будут курсировать троллейбусы №22, 30 и 32.

По данным ГСЧС, по состоянию на 7 утра все пожары в городе потушили.

Впоследствии появилась обновленная информация об одном пострадавшем.

Напомним, также в ночь на 12 июля российские военные атаковали Черновицкую область. В результате обстрелов погибли два человека. Кроме того, есть тяжелораненые.