Россияне атаковали Львов: пылали крыши домов и авто
В ночь на 12 июля российские военные атаковали Львов. По словам мэра города, в частности, пострадал детский сад
Об этом сообщает городской голова, передает RegioNews.
По словам Андрея Садового, взрывы прогремели в нескольких районах Львова. Попадание зафиксировали, в частности, на улицах Митрополита и Андрея и Елены Степановны. Предварительно никто не пострадал. Местные жители находились в укрытиях. Известно, что нескольким людям была оказана медицинская помощь на месте.
В Железнодорожном районе горела кровля нежилого здания. Также повреждены автомобили, дома, детский сад. Оборвана контактная сеть: утром не будут курсировать троллейбусы №22, 30 и 32.
По данным ГСЧС, по состоянию на 7 утра все пожары в городе потушили.
Впоследствии появилась обновленная информация об одном пострадавшем.
Напомним, также в ночь на 12 июля российские военные атаковали Черновицкую область. В результате обстрелов погибли два человека. Кроме того, есть тяжелораненые.