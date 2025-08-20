11:06  20 серпня
20 серпня 2025, 11:47

У виправній колонії на Львівщині викрили схему збуту метадону

20 серпня 2025, 11:47
Фото: ДБР
Правоохоронці зупинили постачання метадону до Дрогобицької виправної колонії №40. Наркотики маскували під вміст посилок для засуджених

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Організував "бізнес" один із в’язнів, який мав авторитет у кримінальному середовищі та досвід продажу наркотиків. Він залучив ще одного ув’язненого для приймання "замовлень" і молодшого інспектора колонії. Інспектор забирав посилки з метадоном у поштових відділеннях та проносив їх до установи.

Метадон збували по 2 400 гривень за грам. Зароблені гроші учасники схеми ділили між собою та витрачали на нові партії. Незаконний "бізнес" працював щонайменше сім місяців.

Правоохоронці задокументували десятки епізодів – від отримання посилок до передачі наркотиків клієнтам у колонії.

Трьом фігурантам оголосили підозру у незаконному обігу наркотиків (ч. 2 ст. 307 КК України). Максимальне покарання – до 10 років вʼязиці з конфіскацією майна.

Інспектора взяли під варту та відсторонили від роботи.

Наразі призначені експертизи для встановлення виду й кількості вилучених наркотиків, а також перевіряються канали постачання та можливі співучасники.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру 10 членам злочинної організації, що займалась збутом кокаїну в Києві та Одесі в період дії комендантської години.

