У Львові помер 65-річний чоловік із важким перебігом COVID-19

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Львівській обласній клінічній інфекційній лікарні помер 65-річний житель області, який хворів на COVID-19. Чоловіка госпіталізували у важкому стані після тижня лікування вдома

Про це повідомив завідувач відділення Віктор Токарєв у коментарі Суспільному, передає RegioNews.

За його словами, у пацієнта спостерігались гарячка, діарея, задишка, серцеві розлади та дихальна недостатність. Визначити штам вірусу медикам не вдалося.

Станом на 19 серпня в обласну інфекційну лікарню госпіталізовано 74 пацієнти з підтвердженим COVID-19 – 50 дітей і 24 дорослих.

Як розповів заступник директора з медичної частини лікарні Андрій Орфін, у пацієнтів спостерігається типова симптоматика: біль у горлі, кашель, нежить, температура, пневмонія. У дітей – блювання, висока гарячка, розлади шлунково-кишкового тракту.

"Стан різний. Ті, хто звертаються швидко – у стані середньої тяжкості. Ті, хто намагався лікуватися вдома, – у важкому стані. Тривалість лікування строго індивідуальна", – зазначив Орфін.

Медик додав, що інфікування COVID-19 нині часто пов'язане з перебуванням у місцях великого скупчення людей, нестабільною погодою та використанням кондиціонерів.

Нагадаємо, за останній тиждень в Україні зафіксували 3 540 нових випадків COVID-19, що втричі більше, ніж тижнем раніше. Водночас ці показники залишаються значно нижчими, ніж у минулому році, коли щотижнево реєстрували до 15 тисяч хворих.