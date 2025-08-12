На Львівщині в ДТП постраждали дві людини: пенсіонерка та 16-річний хлопець
ДТП сталася 11 серпня близько 16:00 у селі Бартатів Львівського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій скутера Honda AF 62, 16-річний житель району, наїхав на пішохода, 71-річну львів’янку.
Внаслідок ДТП літня жінка та підліток отримали травми, їх госпіталізували.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, 10 серпня на Львівщині водійка Opel зіткнулася з підводою. Внаслідок ДТП 11-річна пасажирка підводи отримала травми та була госпіталізована.
