Фото: ДПСУ

Фотопастки 7-го прикордонного Карпатського загону регулярно фіксують у прикордонні Самбірщини мешканців дикої природи – від ведмедів і вовків до лисиць, кабанів та косуль

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу .

Прикордонники нагадують: мальовничі пейзажі цієї місцевості поєднуються з підвищеною відповідальністю за дотримання правил безпеки та законодавства. Нехтування маршрутом, втрата пильності чи бажання зійти зі стежки можуть призвести до зустрічі з хижаком або незаконного перетину державного кордону.

Мандрівникам радять заздалегідь планувати маршрут, користуватися лише перевіреними стежками, дбати про власну безпеку та не порушувати кордон.

Нагадаємо, раніше на Буковині прикордонники з дрона зупинили втечу трьох чоловіків за кордон. Троє чоловіків віком від 31 до 38 років планували потрапити до Молдови, орієнтуючись на онлайн-карту.