фото: ДБР

ДБР и СБУ завершили расследование дела адвоката из Дрогобыча, подозреваемого в организации нелегальной переправки военнообязанного через границу

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

За 16 тысяч долларов он обещал помочь местному жителю уехать в Европу, оформляя фальшивые документы якобы для сопровождения больной матери для лечения.

Согласно версии следствия, адвокат изготовил поддельные документы, создававшие видимость срочной медицинской потребности. Это должно было стать основанием для пересечения границы. В марте 2025 года правоохранители задержали юриста после получения им первой части оплаты – аванса в размере 5 тысяч долларов. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Кроме того, в конце прошлого года адвокат стал участником дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения. Суд в Дрогобыче признал его виновным, назначив штраф в 17 тысяч гривен и лишение водительских прав в год. Не соглашаясь с решением, юрист начал угрожать судье, посылая ей сообщения с нецензурной лексикой и угрозами убийства.

Мужчине инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины и угрозы судьи по части 1 статьи 377. За это ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, $8000 за пересечение границы: в Закарпатье разоблачили схему переправки мужчин за деньги.