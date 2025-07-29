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29 июля 2025, 13:28

На Львовщине будут судить адвоката за организацию незаконного пересечения границы военнообязанным и угрозы судье

29 июля 2025, 13:28
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фото: ДБР
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ДБР и СБУ завершили расследование дела адвоката из Дрогобыча, подозреваемого в организации нелегальной переправки военнообязанного через границу

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

За 16 тысяч долларов он обещал помочь местному жителю уехать в Европу, оформляя фальшивые документы якобы для сопровождения больной матери для лечения.

Согласно версии следствия, адвокат изготовил поддельные документы, создававшие видимость срочной медицинской потребности. Это должно было стать основанием для пересечения границы. В марте 2025 года правоохранители задержали юриста после получения им первой части оплаты – аванса в размере 5 тысяч долларов. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Кроме того, в конце прошлого года адвокат стал участником дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения. Суд в Дрогобыче признал его виновным, назначив штраф в 17 тысяч гривен и лишение водительских прав в год. Не соглашаясь с решением, юрист начал угрожать судье, посылая ей сообщения с нецензурной лексикой и угрозами убийства.

Мужчине инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины и угрозы судьи по части 1 статьи 377. За это ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, $8000 за пересечение границы: в Закарпатье разоблачили схему переправки мужчин за деньги.

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граница угрозы адвокат Дрогобич Львовская область фальшивые документы
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