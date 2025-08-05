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05 серпня 2025, 16:42

Давав інструкції як втекти: на Львівщині судитимуть організатора схеми для ухилянтів

05 серпня 2025, 16:42
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Фото: Нацполіція
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У Львівській області перед судом постане організатор схеми незаконного перетину кордону. Найближчі роки він може провести за ґратами

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

У Львівській області будуть судити 25-річного жителя Дрогобича. Його викрили, коли він намагався "допомогти" двом чоловікам незаконно перетнути кордон з Польщею поза межами пунктів пропуску.

Відомо, що він давав "клієнтам" інструкції, як перейти за кордон. Він також організував їм поселення в готелі та "доставку" до точки перетину на території Самбірського району. Досудове розслідування вже завершене, обвинувальний акт скерували до суду.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті викрили схему незаконного перетину кордону. За 5 500 доларів киянин пропонував чоловікам втекти за кордон під виглядом волонтерів у військовій формі.

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