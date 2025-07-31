На Львівщині біля будинку знайшли артилерійський снаряд
Напередодні у селі Страдч Яворівського району місцеві жителі виявили поблизу житлового будинку підозрілий предмет ― артилерійський снаряд
Про це повідомляє ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.
Боєприпас виявили під час земляних робіт, коли копали траншеї для фундаменту. Смертоносна "знахідка" лежала впритул до житлового будинку.
Фахівці ідентифікували боєприпас як артилерійський снаряд калібру 152 мм часів Другої світової війни.
"Найближчим часом снаряд буде безпечно вилучений і знищений", ― йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в селі Гора Бориспільського району мешканець Київщини знайшов на своєму городі артилерійський снаряд.
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