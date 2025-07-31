На Львівщині біля будинку знайшли артилерійський снаряд

фото: ДСНС України у Львівській області

Про це повідомляє ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.

Боєприпас виявили під час земляних робіт, коли копали траншеї для фундаменту. Смертоносна "знахідка" лежала впритул до житлового будинку.

Фахівці ідентифікували боєприпас як артилерійський снаряд калібру 152 мм часів Другої світової війни.

"Найближчим часом снаряд буде безпечно вилучений і знищений", ― йдеться в повідомленні.