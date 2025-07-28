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28 июля 2025, 17:29

Во Львовской области пограничники обнаружили у пассажирки микроавтобуса необычный груз

28 июля 2025, 17:29
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фото: ГПСУ
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Икону неизвестного происхождения обнаружили пограничники в пункте пропуска «Краковец» Львовской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западную границу.

Предмет вывозила за границу жительница Днепра, следовавшая в Чехию, как пассажирка микроавтобуса. Икону перевозили в багажном отделении транспортного средства.

Работники таможни изъяли икону. Ее происхождение и подлинность будут проверять эксперты.

Напомним, в начале июля во Львовской области в багажнике авто пограничники обнаружили старинную скрипку. Музыкальному инструменту более 150 лет. Скрипка может иметь культурную или историческую ценность.

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