Во Львовской области пограничники обнаружили у пассажирки микроавтобуса необычный груз
Икону неизвестного происхождения обнаружили пограничники в пункте пропуска «Краковец» Львовской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западную границу.
Предмет вывозила за границу жительница Днепра, следовавшая в Чехию, как пассажирка микроавтобуса. Икону перевозили в багажном отделении транспортного средства.
Работники таможни изъяли икону. Ее происхождение и подлинность будут проверять эксперты.
Напомним, в начале июля во Львовской области в багажнике авто пограничники обнаружили старинную скрипку. Музыкальному инструменту более 150 лет. Скрипка может иметь культурную или историческую ценность.
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