Во Львовской области пограничники обнаружили у пассажирки микроавтобуса необычный груз

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западную границу.

Предмет вывозила за границу жительница Днепра, следовавшая в Чехию, как пассажирка микроавтобуса. Икону перевозили в багажном отделении транспортного средства.

Работники таможни изъяли икону. Ее происхождение и подлинность будут проверять эксперты.

Напомним, в начале июля во Львовской области в багажнике авто пограничники обнаружили старинную скрипку. Музыкальному инструменту более 150 лет. Скрипка может иметь культурную или историческую ценность.