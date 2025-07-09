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09 июля 2025, 06:10

Юноша-рекордсмен: 19-летний житель Львова 13 раз пытался прорваться через границу

09 июля 2025, 06:10
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фото: ГПСУ
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В пункте пропуска "Тиса" пограничники Чопского отряда задержали 19-летнего жителя Львова, который "отличился" 13-й попыткой незаконно покинуть территорию Украины

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Военнослужащие, осматривавшие грузовики, заметили неизвестного, что пешком направлялся в сторону Венгрии. У парня не было при себе никаких документов. Задержанным оказался 19-летний житель Львова. Это была его 13 попытка незаконного пересечения границы.

"Юноша рассказал, что из-за материального положения решил искать лучшие условия жизни в странах ЕС", — говорится в сообщении.

На этот раз парень приехал поездом в Чоп, прошел пешком в пункт пропуска, перелез через забор и пытался незаметно проскочить. Однако, его маршрут снова разоблачили.

Оказалось, что с ноября 2024 года львовянин "штурмовал" границы с Молдовой, Словакией и Венгрией. Правонарушителя снова привлекут к административной ответственности.

Напомним, во Львове мужчина за 200 тысяч грн организовал фиктивный брак дочери, чтобы помочь "зятю" уклониться от мобилизации.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине разоблачили женщину, которая стала "свохой" для уклонистов.

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