В ДТП погиб народный депутат от "Голоса" Ярослав Рущишин

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Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Рущишин погиб в результате ДТП

Об этом сообщило местное издание "Твой город" со ссылкой на близких политика, передает RegioNews.

Информацию о гибели нардепа подтвердил депутат от той же фракции Ярослав Железняк.

Ярослав Рущишин (1967-2025) — общественный деятель, меценат, предприниматель и политик. Народный депутат Украины от партии "Голос", избранный в 2019 году во Львове.

Был соучредителем художественного объединения "Дзига", которое сыграло ключевую роль в развитии современной украинской музыкальной сцены 1990-х годов, поддерживая молодых художников и культурные инициативы.

Продюсировал ряд знаковых украинских групп. Среди них "Мертвый петух", "Клуб поклонников чая", "Волчок джаз квартет", а также ранние проекты "Океана Эльзы" и певицы Русланы. Учредил и возглавил одно из крупнейших швейных предприятий Украины - АО "Троттола".

С юношеских лет являлся активным участником общественного движения.

В 2003 году вместе с командой журналистов создал "Львовскую газету". Возглавлял Комитет предпринимателей Львовщины.

Рущишин активно инвестировал в развитие образования.

Напомним, в Полтавской области будут судить бывшего правоохранителя, повлекшего смертельное ДТП.