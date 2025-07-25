фото: Офис Генерального прокурора

Во Львове двум руководителям районных администраций объявлено подозрение по делу о растрате средств, назначенных на ликвидацию последствий ракетного удара

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, речь идет о 1,7 миллиона гривен из городского бюджета. Фигурантами стали исполняющая обязанности главы Франковской РА и руководительница Галицкой РА, которым инкриминируют злоупотребление служебным положением с тяжелыми последствиями (ч. 1, 2 ст. 364 УК Украины).

Готовятся ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения

Следователи выяснили, что должностные лица без надлежащих оснований согласовали проектно-сметную документацию директору коммунального предприятия, которое занималось аварийно-восстановительными работами на Стрыйской улице после ракетных обстрелов в июле 2023 года. В рамках этих работ были заменены кровли, укреплены несущие конструкции и установлены новые окна.

Согласно материалам расследования, подрядчик значительно завысил стоимость строительных материалов, в том числе оконных блоков. Как отмечают эксперты, благодаря этому он незаконно завладел более чем 1,7 млн грн бюджетных средств. Кроме должностных лиц, подозрение также сообщено директору коммунального предприятия - ему инкриминируют присвоение имущества в крупных размерах путем служебного злоупотребления (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Сейчас готовятся ходатайство в суд по избранию меры пресечения всем трем подозреваемым.

Ранее сообщалось, что на Волыни будут судить директора коммунального предприятия, который растратил почти 3 млн грн бюджетных средств.