11:45  25 июля
Жестокое нападение в Киеве: двое молодых людей избили мужчину за замечания
07:58  25 июля
В Украине высокий риск пожаров: какие регионы в зоне опасности
05:05  25 июля
Купался с друзьями в озере и пропал: на Львовщине погиб 13-летний юноша
UA | RU
UA | RU
25 июля 2025, 13:53

Во Львове разоблачена растрата 1,7 млн грн при ликвидации последствий ракетного удара

25 июля 2025, 13:53
Читайте також українською мовою
фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Во Львове двум руководителям районных администраций объявлено подозрение по делу о растрате средств, назначенных на ликвидацию последствий ракетного удара

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, речь идет о 1,7 миллиона гривен из городского бюджета. Фигурантами стали исполняющая обязанности главы Франковской РА и руководительница Галицкой РА, которым инкриминируют злоупотребление служебным положением с тяжелыми последствиями (ч. 1, 2 ст. 364 УК Украины).

Готовятся ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения

Следователи выяснили, что должностные лица без надлежащих оснований согласовали проектно-сметную документацию директору коммунального предприятия, которое занималось аварийно-восстановительными работами на Стрыйской улице после ракетных обстрелов в июле 2023 года. В рамках этих работ были заменены кровли, укреплены несущие конструкции и установлены новые окна.

Согласно материалам расследования, подрядчик значительно завысил стоимость строительных материалов, в том числе оконных блоков. Как отмечают эксперты, благодаря этому он незаконно завладел более чем 1,7 млн грн бюджетных средств. Кроме должностных лиц, подозрение также сообщено директору коммунального предприятия - ему инкриминируют присвоение имущества в крупных размерах путем служебного злоупотребления (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Сейчас готовятся ходатайство в суд по избранию меры пресечения всем трем подозреваемым.

Ранее сообщалось, что на Волыни будут судить директора коммунального предприятия, который растратил почти 3 млн грн бюджетных средств.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов ракетный удар отмывание денег растрата бюджетные деньги злоупотребление коммунальные предприятия
На Львовщине разоблачили схему незаконного производства и сбыта табака более чем на 1 млн грн
25 июля 2025, 10:29
Отравления в ресторане во Львове: Кацурин вышел из больницы и рассказал новые детали
25 июля 2025, 01:55
В Кировоградской области будут судить директора общества за хищение более 400 тыс. грн на реконструкции лицея
24 июля 2025, 19:58
Все новости »
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
23-летняя жительница Калуша потеряла все деньги на отдаленной работе в интернете
25 июля 2025, 15:20
Хотел сделать фото на поезде — 14-летнего жителя Ровно ударило током: парень в реанимации
25 июля 2025, 15:10
Усик возглавил "народный" мировой рейтинг боксеров P4P по версии BoxRec
25 июля 2025, 14:55
Предприниматель из Харькова создал инновационное производство инклюзивных лифтов
25 июля 2025, 14:54
В Ивано-Франковской области погиб народный депутат - ДБР обнародовало кадры с места происшествия
25 июля 2025, 14:48
В Тернополе в квартире взорвалась граната, есть погибшие
25 июля 2025, 14:44
Смертельное ДТП в Киевской области: водитель сбил насмерть женщину и скрылся
25 июля 2025, 14:35
Удар по Харькову: 14 раненых, под завалами могут быть люди
25 июля 2025, 14:33
В нескольких регионах - грозы, град и шквалы: объявлено штормовое предупреждение
25 июля 2025, 14:31
На Кировоградщине ребенок погиб в ДТП: тело деблокировали с авто
25 июля 2025, 14:29
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Виталий Сыч
Данило Мокрик
Все блоги »