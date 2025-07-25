На Львовщине разоблачили схему незаконного производства и сбыта табака более чем на 1 млн грн

фото: ГПСУ

49-летний житель Львова обустроил подпольный цех в жилом массиве одного из спальных районов города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В рамках уголовного производства правоохранители провели пять санкционированных обысков. В результате было изъято – 5169 пачек табачных изделий без акцизных марок, станок для производства табака, 500 сигаретных гильз, 2 тысячи упаковок для фасовки, мобильный терминал, черные записи.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 1 миллиона гривен.

Напомним, во Львовской области пограничники пресекли попытку контрабанды жидкости для электронных сигарет.