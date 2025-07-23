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23 июля 2025, 23:55

В Харьковской области мужчина разрушил дом и получил полмиллиона от государства

23 июля 2025, 23:55
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Фото: прокуратура
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В Харьковской области разоблачили мужчину, который получил выплату от государства. Для этого он сам повредил свой дом

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

По данным следствия, местный житель Изюмского района через приложение "Дія" указал, что его здание повреждено в результате боевых действий.

Сначала после проверки ему было отказано из-за необходимости дополнительного обследования. При этом установили, что состояние дома не отвечает критериям разрушенного имущества.

Однако мужчина самостоятельно разрушил стены здания. Благодаря этому он получил новый акт технического обследования, согласно которому дом был признан непригодным к проживанию. После этого Комиссией по рассмотрению вопросов компенсаций было принято решение о выплате компенсации.

В феврале 2024 года мужчина получил жилищный сертификат более чем на 600 тысяч гривен. За эти деньги он купил недвижимость в Харькове. Однако экспертиза впоследствии подтвердила, что разрушение было совершено намеренно. Теперь решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Напомним, ранее во Львове разоблачили женщину, которая подделала "болезнь" ребенка. Она получила почти 300 тысяч гривен бюджетных средств от государства по программе "Муниципальная няня", подделав официальные документы.

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