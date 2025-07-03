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03 июля 2025, 17:55

На Волыни будут судить директора коммунального предприятия, растратившего почти 3 млн грн бюджетных средств

03 июля 2025, 17:55
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фото: Бюро экономической безопасности
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По материалам Бюро экономической безопасности будут судить директора луцкого коммунального предприятия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.

Правоохранители установили, что должностное лицо, по результатам проведенного тендера, заключило договор на закупку электрической энергии. За год с поставщиком был подписан еще ряд дополнительных соглашений и соответствующие акты на безосновательное увеличение стоимости электроэнергии.

В результате таких действий территориальной общине Луцка нанесено более 2,7 млн грн ущерба.

За совершенное директору предприятия грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества.

Напомним, на Волыни предприятие не уплатило почти 5 млн. грн налогов.

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