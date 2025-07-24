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Директор одного из обществ предстанет перед судом по подозрению в присвоении бюджетных средств во время действия военного положения

Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews.

Ему инкриминируют служебный подлог и легализацию доходов, полученных преступным путем, в соответствии с частями 4 статьи 191, 1 статьи 366 и 1 и 2 частей статьи 209 Уголовного кодекса Украины.

Согласно данным следствия, общество, которым руководил обвиняемый, по договору выполняло реконструкцию подвального помещения местного лицея с целью обустройства сооружения гражданской защиты. Однако директор внес в официальные документы ложные данные об объеме выполненных работ и использованных материалах, что позволило ему незаконно получить более 400 тысяч гривен из бюджета.

Вырученные деньги подозреваемый легализовал посредством ряда финансовых операций, направленных в пользу возглавляемой им компании. Расследование этого дела проводилось Александрийским районным отделением полиции.

За совершенные преступления мужчине грозит лишение свободы до восьми лет, а также ограничение в праве занимать определенные должности или заниматься деятельностью до трех лет с возможностью конфискации имущества.

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