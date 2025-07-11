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11 июля 2025, 16:57

450 тыс. грн на лечение выдуманной болезни: мошенница из Ивано-Франковской области обманывала военных

11 июля 2025, 16:57
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фото: полиция Ивано-Франковской области
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Полиция разоблачила аферистку, которая выдавала себя за тяжело больную

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

По версии следствия, с февраля по апрель 2024 года женщина знакомилась с мужчинами в соцсетях, представляясь одинокой и больной. Она рассказывала вымышленные истории о тяжелой болезни и убеждала, что нуждается в средствах на дорогостоящее лечение.

В процессе общения она создавала иллюзию романтических отношений, обещала замужество и под этим прикрытием регулярно просила финансовую помощь. В общей сложности доверчивые военные перечислили ей более 450 тысяч гривен. Впоследствии, когда требования денег стали более настойчивыми, потерпевшие начали подозревать неладное и обратились в полицию.

Аферистка выманивала деньги у военныхАферистка выманивала деньги у военных

В ходе расследования полицейские установили, что злоумышленница использовала фейковый аккаунт для знакомств. Все полученные деньги она потратила на собственные нужды. Правоохранители зафиксировали факт мошенничества и установили, что женщина ранее была судима за аналогичные преступления.

В настоящее время фигурантке объявлено подозрение по частям 2 и 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о повторном мошенничестве, совершенном в условиях военного положения, что нанесло существенный вред потерпевшим. Следователи ходатайствуют о мере пресечения. Согласно законодательству, подозреваемой грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, в Тернопольской области мошенники выманили у застройщика более 2 млн долларов.

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мошенничество деньги военные Ивано-Франковская область полиция
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