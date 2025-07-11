Во Львовской области бывший военный зарабатывал на фейковых документах для ухилянцев
Во Львовской области получил приговор военный, подделывавший документы. Это не первая его судимость
Об этом сообщает Судебный репортер, передает RegioNews.
Во Львовской области суд признал мужчину виновным в подделке официальных документов и незаконной переправке лиц через государственную границу. Это бывший военный, мобилизованный и служивший в Константиновке (Донецкая область). Его приговорили к штрафу, когда он доставил в военную часть психотропное вещество.
В декабре прошлого года за 4 тысячи долларов он сделал для двух мужчин фальшивые документы. Это были "документы", что эти люди якобы военные и уезжают в отпуск в Польшу на 15 дней. Утром 19 декабря пограничники задержали "путешественников", заметив подлог.
Обвиняемый раскаялся. Суд учел его отличие "Золотой крест", которым награждаются военнослужащие за мужество и успешное выполнение боевых задач. Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили еще одну схему переправки мужчин за границу. Организатор предлагал клиентам выезд за пределы страны в обход официальных пунктов пропуска. Стоимость таких "услуг" составляла 10 тысяч долларов США с каждого.