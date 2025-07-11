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Во Львовской области получил приговор военный, подделывавший документы. Это не первая его судимость

Об этом сообщает Судебный репортер, передает RegioNews.

Во Львовской области суд признал мужчину виновным в подделке официальных документов и незаконной переправке лиц через государственную границу. Это бывший военный, мобилизованный и служивший в Константиновке (Донецкая область). Его приговорили к штрафу, когда он доставил в военную часть психотропное вещество.

В декабре прошлого года за 4 тысячи долларов он сделал для двух мужчин фальшивые документы. Это были "документы", что эти люди якобы военные и уезжают в отпуск в Польшу на 15 дней. Утром 19 декабря пограничники задержали "путешественников", заметив подлог.

Обвиняемый раскаялся. Суд учел его отличие "Золотой крест", которым награждаются военнослужащие за мужество и успешное выполнение боевых задач. Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили еще одну схему переправки мужчин за границу. Организатор предлагал клиентам выезд за пределы страны в обход официальных пунктов пропуска. Стоимость таких "услуг" составляла 10 тысяч долларов США с каждого.