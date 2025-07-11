13:38  11 июля
На Запорожье фиксируют нашествие саранчи: первое видео с места
10:10  11 июля
Возле Львова на BMW упало дерево: пострадала 17-летняя девушка
06:40  11 июля
Из Украины пытались вывезти старинную икону Иисуса Христа
UA | RU
UA | RU
11 июля 2025, 16:58

Во Львовской области бывший военный зарабатывал на фейковых документах для ухилянцев

11 июля 2025, 16:58
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области получил приговор военный, подделывавший документы. Это не первая его судимость

Об этом сообщает Судебный репортер, передает RegioNews.

Во Львовской области суд признал мужчину виновным в подделке официальных документов и незаконной переправке лиц через государственную границу. Это бывший военный, мобилизованный и служивший в Константиновке (Донецкая область). Его приговорили к штрафу, когда он доставил в военную часть психотропное вещество.

В декабре прошлого года за 4 тысячи долларов он сделал для двух мужчин фальшивые документы. Это были "документы", что эти люди якобы военные и уезжают в отпуск в Польшу на 15 дней. Утром 19 декабря пограничники задержали "путешественников", заметив подлог.

Обвиняемый раскаялся. Суд учел его отличие "Золотой крест", которым награждаются военнослужащие за мужество и успешное выполнение боевых задач. Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили еще одну схему переправки мужчин за границу. Организатор предлагал клиентам выезд за пределы страны в обход официальных пунктов пропуска. Стоимость таких "услуг" составляла 10 тысяч долларов США с каждого.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
документы подделка суд Львовская область
В Днепре мошенник выманил у знакомой деньги за освобождение ее мужа из плена
11 июля 2025, 16:47
В Тернопольской области будут судить командира и четырех военнослужащих: подробности
11 июля 2025, 13:56
На Львовщине в багажнике авто пограничники обнаружили старинную скрипку
10 июля 2025, 19:43
Все новости »
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
Убитый полковник СБУ Воронич принимал участие в спецоперации в Курской области и ликвидации "Моторолы" - NYT
11 июля 2025, 17:27
В Киевской области мошенники украли миллионы у родственников пропавших без вести военных
11 июля 2025, 17:15
450 тыс. грн на лечение выдуманной болезни: мошенница из Ивано-Франковской области обманывала военных
11 июля 2025, 16:57
В Днепре мошенник выманил у знакомой деньги за освобождение ее мужа из плена
11 июля 2025, 16:47
На Ровенщине водитель фуры едва не устроил ДТП: содержание алкоголя превышало норму почти в 14 раз
11 июля 2025, 16:39
У главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина проводят обыски
11 июля 2025, 16:16
Завтра часть областей будет страдать от жары, а в других – дожди с грозами
11 июля 2025, 15:55
Ребенок потерялся по дороге домой: в Днепре на остановке обнаружили взволнованного мальчика
11 июля 2025, 15:46
Буданов дал прогноз, когда в Украине произойдет прекращение огня и будет достигнуто перемирие
11 июля 2025, 15:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »