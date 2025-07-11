Донетчина под обстрелами: россияне убили 7 и ранили 9 мирных жителей
За прошедшие сутки, 10 июля, оккупационная российская армия убила семерых мирных жителей Донецкой области. Ранения получили девять гражданских
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По оперативным данным, россияне убили троих жителей в Покровске. Также жертв террористов обнаружили в Заповедном, Родинском, Уюте и Веролюбовке.
"Еще 9 человек в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении.
Общее число жертв России в Донецкой области (3 343 погибших и 7 510 пострадавших) зафиксировано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, за сутки в результате российских обстрелов пострадали 14 жителей Херсонщины.
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