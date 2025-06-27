Во Львове насмерть застрелили мужчину: задержали подозреваемого
Во Львове правоохранители расследуют убийство мужчины. Известно, что уже задержали подозреваемого, пытавшегося скрыться
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
27 июня в Дрогобыче у 28-летнего мужчины выстрелили из ружья. К сожалению, несмотря на усилия медиков, он скончался на месте от полученных травм. Злоумышленник скрылся, правоохранители его искали.
Впоследствии правоохранителям удалось найти беглеца. Это оказался 54-летний местный житель. Ему объявили о подозрении. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Днепре задержали женщину, которая убила мужчину во время конфликта. Известно, что она нанесла ему удар ножом, от чего он скончался. Это произошло во дворе частного дома.
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