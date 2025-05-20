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20 мая 2025, 12:51

Украинцев предупредили о временных ограничениях в одном из пунктов пропуска на границе во Львовской области

20 мая 2025, 12:51
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фото: ГПСУ
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Пограничники предупредили о временных ограничениях в одном из пунктов пропуска на границе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

По информации от польской стороны, в пункте пропуска "Медика" (направление въезда в Республику Польша, выезд из Украины) продолжаются дорожные работы на грузовой полосе. Там производится укладка нового асфальтного покрытия. В этой связи возможно замедление оформления грузовых транспортных средств и автобусов. Проезд грузовиков организован через автобусную полосу движения.

С украинской стороны пункта пропуска "Шегини" также продолжаются ремонтно-реконструкционные работы, что влияет на скорость движения транспорта.

Пограничники рекомендуют заранее планировать поездки и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска.

Напомним, во Львовской области будут судить инспекторку таможни, которая незаконно вывезла в Польшу четырех мужчин.

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