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13 июня 2025, 14:19

На Волыни жена зарезала мужа во время ссоры: женщине "светит" заключение

13 июня 2025, 14:19
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Смидинской общине на Волыни в результате бытового конфликта женщина смертельно ранила своего мужа

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 6 июня. 44-летняя женщина во время ссоры ударила ножом своего 46-летнего мужчину. Потерпевшего госпитализировали, а нападавшего задержали.

Сначала полиция открыла производство по ч. 1 ст. 121 УК — умышленное тяжкое телесное повреждение. Женщине избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

Однако 12 июня мужчина скончался в больнице, после чего дело переквалифицировали в ч. 2 ст. 121 УК — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в четверг, 12 июня, в колл-центр полиции Полтавщины поступило сообщение от врачей Кременчуга о госпитализации 50-летнего мужчины с ножевым ранением в тяжелом состоянии. К содеянному может быть причастна его 49-летняя сожительница.

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