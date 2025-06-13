Фото: Нацполиция

В Харькове мужчина из-за ревности начал драку. В результате инцидента один человек пострадал

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 11 июня в Индустриальном районе. На улице двое мужчин и женщины выпивали алкоголь. К ним подошла пьяная женщина, чтобы пообщаться. 52-летний мужчина увидел с балкона свою жену. Он приревновал ее и начал ругаться. После этого мужчина выбежал на улицу с кухонным ножом и молотком.

Впоследствии между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Злоумышленник несколько раз ударил одного из "соперников" ножом. Потерпевшего госпитализировали медики. Злоумышленника задержали правоохранители.

"По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киевской области задержали мужчину за покушение на убийство. Он во время ссоры бросил в людей гранату. В результате инцидента трех пострадавших госпитализировали.