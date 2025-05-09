фото: ГСЧС Кировоградщины

На приусадебном участке в селе Овсяниковка Екатериновской общины Кировоградской области была обнаружена опасная находка — 6 фугасных реактивных мин калибра 158 мм времен Второй мировой войны

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что боеприпасы обнаружили местные жители во время земляных работ.

На место происшествия прибыли саперы ГСЧС, которые оперативно изъяли взрывоопасные предметы и уничтожили их в специально отведенном месте.

Спасатели отмечают, если вы нашли подозрительный предмет:

не приближайтесь;

не трогайте;

отойдите на расстояние не менее 100 метров;

позвоните по номеру 101.

Напомним, в поле на Харьковщине обезвредили около 250 противопехотных мин.

Ранее в Донецкой области во время работ в поле аграрий наткнулся на 500-килограммовую фугасную авиационную бомбу. Ее обезвредили в установленном порядке.