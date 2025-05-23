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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Организаторами схемы оказались двое родных братьев – бывшие работники лесного хозяйства. Хорошо ориентируясь в приграничной местности, мужчины наладили "бизнес" стоимостью 6000 евро с одного "клиента".

По данным следствия, в мае этого года фигуранты попытались нелегально вывезти 28-летнего жителя Черновцов в Румынию. Чтобы избежать разоблачения, переправку организовали через объездные маршруты, используя два авто для обхода блокпостов. Впрочем, в день попытки пересечения одного из братьев остановили правоохранители. Ему удалось предупредить другого, который подорвал "уклониста" и пытался скрыться. Однако обоих задержали.

Фигурантам объявили подозрение. Суд заключил их под стражу с альтернативой залога на общую сумму почти 500 тысяч гривен.

Напомним, ранее на Буковине пограничники с помощью фотоловушки задержали нарушителей, пытавшихся сбежать в Румынию.