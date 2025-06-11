Во Львовской области пограничники обнаружили в авто незадекларированные препараты на 800 000 грн

фото: ГПСУ

Во Львовской области пограничники изъяли филеры почти на миллион гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

В пункте пропуска "Шегини" пограничники 7 пограничный Карпатский отряд обнаружили партию незадекларированных инъекционных препаратов общей стоимостью около 800 000 грн.

"В багажном отделении автомобиля Tesla, следовавшего на въезд в Украину, было обнаружено 128 упаковок филеров. За рулем находилась 50-летняя жительница Львова, которая, по ее словам, везла препараты для нужд салона красоты", - говорится в сообщении.

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Товар изъят, а на женщину составлен соответствующий протокол.

Напомним, во Львовской области пограничники разоблачили масштабную схему фальсификации табачных изделий.