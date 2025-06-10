В окрестностях Львова спасли собаку, лежавшую в канаве с перебитыми лапами

фото: ГСЧС Украины во Львовской области

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.

Местная жительница услышала слабое скуление. В водоотводной канаве она заметила раненого пса с перебитыми задними лапами. Женщина не смогла добраться до обессиленного животного, поэтому вызвала спасателей. Чрезвычайники вытащили собаку из ловушки и передали местной жительнице. Она отвезла пушистика к ветеринару.

"Этот случай – еще одно напоминание: настоящее тепло человеческого сердца измеряется не большими поступками, а способностью остановиться, услышать чужую боль и протянуть руку помощи", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Черновцах чрезвычайники спасли собаку, которая упала в колодец.