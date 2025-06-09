Во Львовской области пограничники изъяли у водителя автобуса "сувениры" из РФ

фото: ГПСУ

В ходе проверки микроавтобуса Mercedes в пункте пропуска "Шегини", пограничники обнаружили необычные товары

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Среди них – самовар с изображением медведя, фарфоровый чайник, декоративную тарелку и конфетку ручной работы, все – российского производства.

По словам водителя, 39-летнего жителя Черновцов, эти вещи он получил в качестве передачи в Италии и должен был доставить в Черновцы.

Все предметы изъяты, на водителя составлен протокол.

Напомним, пограничники Львовщины разоблачили ряд попыток незаконного перемещения товаров.