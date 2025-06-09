Пограничники Львовщины разоблачили ряд попыток незаконного перемещения товаров

фото: ГПСУ

Военнослужащие 7-го пограничного Карпатского отряда обнаружили три случая перемещения товаров с нарушением в пунктах пропуска «Краковец» и «Рава-Русская» во Львовской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В частности, в пункте пропуска "Краковец" во время осмотра автомобиля Mercedes пограничники зафиксировали попытку незаконного перемещения 52 единиц техники и аксессуаров на ориентировочную сумму 600 тысяч гривен. Среди обнаруженных: мобильные телефоны, планшеты, смарт-часы, наушники, микропроцессоры, видеокамеры, жесткий диск и т.д.

В пункте пропуска "Рава-Русская" зафиксировано еще два нарушения. В автомобиле Mercedes пограничники обнаружили 420 единиц пищевых добавок и 210 пар обуви одного из самых популярных британских брендов. А в машине Ford найдено 34 смарт-часа с признаками использования.

"Все товары изъяты в установленном порядке. На лиц составлены протоколы", - сообщили пограничники.

Напомним, во Львовской области пограничники нашли в авто монеты в древности.