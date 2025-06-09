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09 июня 2025, 12:05

Пограничники Львовщины разоблачили ряд попыток незаконного перемещения товаров

09 июня 2025, 12:05
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фото: ГПСУ
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Военнослужащие 7-го пограничного Карпатского отряда обнаружили три случая перемещения товаров с нарушением в пунктах пропуска «Краковец» и «Рава-Русская» во Львовской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В частности, в пункте пропуска "Краковец" во время осмотра автомобиля Mercedes пограничники зафиксировали попытку незаконного перемещения 52 единиц техники и аксессуаров на ориентировочную сумму 600 тысяч гривен. Среди обнаруженных: мобильные телефоны, планшеты, смарт-часы, наушники, микропроцессоры, видеокамеры, жесткий диск и т.д.

В пункте пропуска "Рава-Русская" зафиксировано еще два нарушения. В автомобиле Mercedes пограничники обнаружили 420 единиц пищевых добавок и 210 пар обуви одного из самых популярных британских брендов. А в машине Ford найдено 34 смарт-часа с признаками использования.

"Все товары изъяты в установленном порядке. На лиц составлены протоколы", - сообщили пограничники.

Напомним, во Львовской области пограничники нашли в авто монеты в древности.

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