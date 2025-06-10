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10 июня 2025, 14:36

Сезон клещей: на Львовщине зафиксировали 15 случаев укусов за выходные

10 июня 2025, 14:36
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иллюстративное фото: из открытых источников
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За минувшие выходные, 7-8 июня, во Львовскую областную инфекционную больницу обратилось 15 человек с укусами клещей

Об этом пишет издание ZAXID. NET, передает RegioNews.

Отмечается, что инциденты произошли как во время отдыха на природе, так и при работе на приусадебных участках.

Как рассказали медики, среди пострадавших – 59-летняя жительница Николаева Львовской области, у которой диагностировали болезнь Лайма. Женщина работала в огороде, где обнаружила клеща на голени правой ноги. Она удалила его самостоятельно, но через два дня заметила покраснение размером 6х7 см, локальную гипертермию и зуд. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Заместитель директора по медицинской части инфекционной больницы Андрей Орфин отметил, что в последнее время наблюдается рост количества обращений из-за укусов клещей. По его словам, болезнь Лайма часто протекает атипично, а эритема может появиться уже на следующий день после укуса. В практике инфекционистов уже было три случая, когда укусы клещей вызывали у детей паралич лицевого нерва.

По данным Львовского областного центра контроля и профилактики болезней, в мае за помощью к медикам из-за укусов клещей обратилось 105 жителей Львовщины, а за пять месяцев - 205.

Соблюдайте осторожность во время пребывания на природе и на приусадебных участках, поскольку клещи являются активными переносчиками опасных заболеваний. При обнаружении клеща обращайтесь к медикам для его безопасного удаления и последующего наблюдения.

Что такое болезнь Лайма?

Лайма (клещевой боррелиоз) – это опасное инфекционное заболевание, передающееся через укусы иксодовых клещей. Возбудителем являются бактерии рода Borrelia, которые попадая в организм человека могут поражать кожу, нервную систему, сердце и суставы.

Заразиться возбудителем болезни Лайма можно только из-за укуса инфицированного клеща. А это может произойти во время отдыха в лесу, парках, скверах или на дачных или приусадебных участках.

Риск заражения болезнью Лайма, как говорят врачи, зависит от длительности присасывания. Если клещ был на теле меньше суток, вероятность инфицирования достаточно мала, однако после третьих суток приближается к 100%.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине возрастает риск заболевания болезнью Лайма. Все из-за активности иксодовых клещей, являющихся ее переносчиками.

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